Путин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился передать в собственность Чеченской Республики акции ОАО "Чеченнефтехимпром" (Грозный), находящиеся в федеральной собственности.

Соответствующий указ был подписан 18 сентября и размещен на сайте публикации официальных правовых актов.

Правительство должно в двухмесячный срок обеспечить передачу акций, следует из документа.

В настоящее время в собственности "Чеченнефтехимпрома" находится 1 тыс. нефтяных скважин (около 270 действующих), 4 нефтебазы, более 500 км нефте- и газопроводов.

Российская Федерация в лице Росимущества распоряжается 100% акций "Чеченнефтехимпрома".

"Чеченнефтехимпром" вместе с правительством Чеченской республики разработал стратегию развития компании для реализации крупного проекта по организации современного производства литий-ионных аккумуляторов с созданием более 800 новых рабочих мест. Проект находится на стадии реализации и включен в перечень приоритетных инвестпроектов Чеченской Республики, которым будет оказана поддержка со стороны государства.

Передача "Чеченнефтехимпрома" в собственность республики будет способствовать привлечению инвестиций для увеличения добычи нефти, создания перерабатывающих мощностей и дополнительных рабочих мест и никак не ущемит интересы "Роснефти", которое арендует недвижимое имущество комплекса, считают в республике.

Ранее "Роснефть", претендовавшая на передачу активов ОАО "Чеченнефтехимпром" (ЧНХП), предлагала две схемы решения этого вопроса. Согласно первому варианту, Грозному должен был перейти участок под строительство завода, а весь ЧХНП мог быть внесен в "Роснефтегаз". При этом земельный участок не должен быть занят имуществом, которым пользуется ОАО "Грознефтегаз" (в настоящее время работает на активах ЧНХП на правах аренды).

В случае отказа от этого варианта, "Роснефть" предлагала все имущество ЧНХП передать в собственность Чечни с одновременной продажей акций "Грознефтегаза" и имущества республике или стратегическому инвестору по рыночной стоимости, определенной международным оценщиком.

Основным активом "Роснефти" в Чечне является 51% "Грознефтегаза" (остальной пакет - у правительства Чечни).