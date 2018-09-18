Что произошло за день: вторник, 18 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило, что Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами сирийских ПВО, которые отражали атаки израильской авиации. Как подчеркнула российская сторона, вина на произошедшем лежит на Израиле, который не предупредил Москву о готовящемся налете, а затем его самолеты прикрывались Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих. Сергей Шойгу подтвердил позицию своего ведомство относительно ответственности Израиля. Владимир Путин согласился с позицией Минобороны и подчеркнул, что произошедшее - цепь трагических случайных обстоятельств. В разговоре с Биньямином Нетаньяху он напомнил, что Израиль нарушает суверенитет Сирии. Москва обещает ответ на недружественные действия Израиля, который настаивает, что в трагедии виновата Сирия. Обломки Ил-20 и фрагменты тел погибших найдены, идет их эвакуация.

- Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов по итогам 100% обработки протоколов на выборах главы Приморья, обойдя кандидата от КПРФ Андрея Ищенко примерно на 1,5%. Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты голосования, 17-18 сентября в избирательную комиссию региона поступило уже более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства.

- Московский "Спартак" отстранил от участия в тренировочном процессе защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова. По версии СМИ, это произошло из-за того, что оба игрока "лайкнули" в соцсетях видео с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

- В берлинской клинике "Шарите" заявили, что, с высокой вероятностью, Петр Верзилов был отравлен. Но российские врачи, которые ранее обследовали его в НИИ им.Склифосовского, не обнаружили отравляющих веществ.

- Владимир Путин распорядился передать в собственность Чеченской Республики акции ОАО "Чеченнефтехимпром", находящиеся в федеральной собственности.

- Следственный комитет России предъявил племяннику бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Зауру Марданову обвинение в похищении певца Авраама Руссо, совершенном в 2004 году.

- Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год с 24 сентября 2018 года - одновременно с США.