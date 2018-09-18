Рубль вечером во вторник усилил укрепление к доллару и евро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике валют emerging markets и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 67,36 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 70 копеек ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,77 руб./EUR1, опустившись на 72,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 71,01 копейки - до 72,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах и торгуется вблизи максимальных отметок с начала дня благодаря ряду позитивных факторов. В частности, это улучшение ситуации на рынках EM, рост цен на нефть, позитивная динамика на рынке ОФЗ и подготовка компаний-экспортеров к пиковым выплатам в рамках налогового периода, ожидаемым на следующей неделе.

К вечеру дня индекс "чистых" цен ОФЗ вырос на 0,35%, до 133,17 пункта, в том числе благодаря решению Минфина отказаться от проведения аукциона по размещению ОФЗ в среду. Ведомство сообщило, что не будет проводить 19 сентября аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке. Неделей ранее, 12 сентября, Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ три недели назад - 29 августа, когда ведомству удалось разместить бумаги объемом 13 млрд 219 млн рублей при спросе 24 млрд 955 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей.

В свою очередь, аукцион, намеченный на 5 сентября, был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого, 22 августа, Минфин также отказался проводить аукцион по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынков.

Нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами в августе на фоне усиления санкционных рисков в отношении России составили 71 млрд рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности. "В целом за месяц их нетто-продажи ОФЗ составили около 71 млрд рублей", - отмечается в документе.

К переоценке рисков на Россию иностранными инвесторами и ослаблению рубля привела публикация в США в начале августа нового законопроекта, направленного на ужесточение антироссийских санкций. "По биржевым данным, иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа, когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа, когда был опубликован полный текст документа", - отмечает Банк России.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке составляла 26,6%.

Большинство валют-аналогов растет во вторник, исключение составляет турецкая лира, дешевеющая на фоне сообщений СМИ о том, что власти Турции планируют создать банк проблемных активов, чтобы защитить банковский сектор. По оценкам аналитиков, доля проблемных кредитов в ближайшее время может вырасти с 3% до 4% от общего объема портфеля. С конца мая сумма таких кредитов увеличилась почти на 20%, превысив $13 млрд к началу сентября.

В то же время, негативом для активов emerging markets выступает новая волна торговой войны между США и Китаем после того, как в ночь на вторник США сообщили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год с 24 сентября 2018 года, говорится в сообщении министерства финансов КНР. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров, а в случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном Китай будет отвечать соответственно.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год. Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.

Цены на нефть растут во вторник на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время. Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве увеличилась на 1,14% - до $78,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,24% - до $69,53 за баррель.

По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.

В предстоящие выходные - 22-23 сентября - состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Министр нефти Ирана Бижан Зангане во вторник сообщил, что не будет принимать участия в ней, поскольку это будет "лишь встреча мониторингового комитета". На заседании будет присутствовать представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, сообщил Б.Зангане.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, укрепление рубля во вторник было ожидаемым с учетом того факта, что если ранее в августе экспортеры придерживали валютную выручку на опасениях возможного ведения запрета для российских банков на операции с долларами, то в последнее время продажи валюты ими несколько выросли из-за снижения этих рисков. "В процессе наблюдения за обсуждениями санкций в Конгрессе США становится понятным, что скорее всего, американские законодатели не будут вводить такой запрет ни для крупных государственных, ни для более мелких частных банков. Более того, даже при введении новой порции санкций, но при отсутствии запрета на операции с долларом, мы будем наблюдать возвращение экспортной выручки на рынок, что будет способствовать нормализации ситуации с валютной ликвидностью и укреплению рубля. Еще один фактор, который позитивен для нацвалюты, это рост цен на нефть даже несмотря на то, что сейчас котировки "черного золота" не очень сильно помогают локальному рынку из-за снижения рублевой цены нефти в последние дни. Кроме того, поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду, и мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе нацвалюта продолжит рост", - отметил Порывай.

"Минфин РФ в среду, 19 сентября, не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ. По всей видимости, конъюнктура для продажи госдолга остается неважной, поэтому ведомство не хочет рисковать. Доллар США, между тем, сегодня неплохо просел в паре с рублем, и не исключено, что это еще не предел для снижения. Что дальше: смена ли это тренда на валютном рынке или просто удобное для коррекции совпадение факторов? Скорее всего, и то, и другое. Коррекция после резкого ослабления рубля была поддержана внешним фоном, и пока в новостном потоке нет негатива, рублевые пары остынут, и будут консолидироваться. Дополнительным образом рубль сейчас поддерживается очередным налоговым периодом в РФ. Стоит присмотреться к внешней составляющей. Торговые войны между США и Китаем могут длиться годами, но спор двух гигантов явно будет иметь и негативные последствия для других участников торговых процессов, и России тут сложно будет остаться в стороне, в том числе и за счет колебаний в рубле", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 сентября на 44,39 копейки, до 67,7519 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,46 копейки, до 79,1749 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 46,34 копейки по отношению к понедельнику и составил 67,6951 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 50,44 копейки и составил 67,6173 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 233,706 млн, из которых $1 млрд 206,801 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 26,905 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 26,31 копейки, до 79,1477 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 38,8 копейки и составил 79,0585 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR549,639 млн, из которых EUR213,94 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,699 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 18 сентября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 189,7 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 11 сентября, банки разместили в ЦБ 2 трлн 192,2 млрд рублей (при лимите 2,85 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещения 13-го, 12-го и 11-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 13-го выпуска на 20 млрд 379,9 млн рублей по цене отсечения 99,944% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 706 млрд 359,7 млн рублей. Объем размещения облигаций 12-го выпуска составил 35 млрд 450 млн рублей по цене отсечения 99,962% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 333 млрд 295,9 млн рублей. Объем размещения облигаций 11-го выпуска составил 11 млрд 129,6 млн рублей по цене отсечения 99,981% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 454 млрд 573,9 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились во вторник, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 б.п. - до 7,64% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,74% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 2 б.п. - до 8,07% и 8,12% годовых соответственно.