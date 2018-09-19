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Евро опустился ниже 78 рублей впервые с 27 августа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили снижение на Московской бирже в среду днем, доллар торгуется ниже 67 руб., евро ниже 78 руб. впервые с 27 августа.

Курс доллара США составил 66,89 руб. в 15:21 , что на 48,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,99 руб., опустившись на 59,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 53,48 копейки - до 71,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", таким образом, рубль отыграл половину падения к доллару и евро, начавшегося 8 августа после объявления Госдепом США новых антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипаля", и обнародованием подробностей законопроекта о санкциях, разработанных группой американских сенаторов.

В целом снижение курса американской и европейской валют к рублю связано с общим улучшением интереса инвесторов к рисковым активам, улучшением ситуации на площадках emerging markets, высокой ценой на нефть и ростом котировок ОФЗ.

Цены на нефть перешли к снижению в среду после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 опустились на 0,33%, до $78,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,1% - до $69,52 за баррель. Во вторник котировки Brent и WTI выросли на 1,26% и 1,36% соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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