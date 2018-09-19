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"Газпром" примет на работу 1,2 тыс. человек для эксплуатации "Силы Сибири"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Томск" планирует увеличить штат на 1,2 тысячи человек, которые будут заниматься эксплуатацией газопровода "Сила Сибири", следует из материалов в корпоративном издании компании.

"В рамках проекта "Сила Сибири" создано пять линейных производственных управлений (ЛПУ - ИФ) в Якутии и Амурской области. К началу эксплуатации газопровода (декабрь 2019 года) "Газпром трансгаз Томск" планирует принять на работу в эти ЛПУ около 1 тыс. 200 человек", - пишет издание.

Наем будет проходить по 35 специальностям.

Компания в августе начала работу с местными центрами занятости населения по проведению "ярмарок вакансий" - они проведены в Свободном, Сковородино, Нерюнгри, Ленске, Олекминске.

При проведении "ярмарок" монополия акцентирует внимание потенциальных соискателей на значимость проекта в масштабах страны, а также на возможность работы с передовыми технологиями газовой отрасли.

Хантинг ведется в малонаселенных районах, не избалованных вниманием вертикально интегрированных компаний. "Для нас каждый крупный работодатель - на вес золота. Достойная заработная плата - один из шагов к процветанию города и района", - заявила руководитель центра занятости населения Сковородинского района Амурской области Наталья Субина, слова которой приводит издание.

По итогам первого этапа "ярмарок" компания предварительно отобрала 383 потенциальных сотрудника. Следующая серия встреч с жителями регионов намечена на январь.

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Теги: Газпром, Сила Сибири

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