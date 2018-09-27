"Газпром" решил компенсировать эвенкам убытки из-за обустройства Ковыкты

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром проектирование" заказало отчет по определению убытков коренным народам Иркутской области в результате освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения, следует из информации на сайте госзакупок.

К работам привлечено московское ООО НП "СеверПроект", стоимость работ составляет 499,8 тысяч рублей.

Убытки предполагается возместить Хандинской соседско-территориальной эвенкийской общине в результате обустройства Ковыкты: строительства конденсатопровода на площади около 1,11 тыс. га и создания карьера общераспространенных полезных ископаемых (90 га) на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Коренным населением Иркутской области считаются тофалары и эвенки. Эвенков в регионе насчитывается около 1200 человек.

Ковыкта наряду с Чаяндой станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Ожидается, что проектный уровень добычи газа на Ковыкте составит 25 млрд кубометров в год, газового конденсата - 1,4 млн тонн в год.