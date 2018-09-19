Доллар США опустился ниже 67 рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США в начале торгов среды на "Московской бирже" опустился ниже 67 руб./$1 впервые с 27 августа.

Курс доллара США составил 66,9875 руб./$1 в 10:08 по Москве, что на 38,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,275 руб./EUR1, опустившись на 30,05 копейки.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", таким образом, рубль отыграл половину падения, которое началось 8 августа в связи с введением Госдепом США новых антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипаля", и обнародованием подробностей законопроекта о санкциях, разработанных группой американских сенаторов.

В целом снижение курса американской валюты к рублю связано с ростом мировых цен на нефть, падением доллара на мировом рынке Forex и общим улучшением интереса инвесторов к рисковым активам.

Цены на нефть немного повышаются в среду после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по Москве выросли на 0,19%, до $78,18 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,32% - до $69,81 за баррель. Во вторник котировки Brent и WTI выросли на 1,26% и 1,36% соответственно.