Экономика

Часть активов "Стройгазконсалтинга" перешла к владельцам новой загадочной компании "Газстройпром"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Часть активов группы "Стройгазконсалтинг" (СГК) - в том числе крупный субподрядчик "Заполярпромгражданстрой" с выручкой за 2017 год 25 млрд рублей - теперь принадлежит совладельцам новой загадочной компании "Газстройпром", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

СГК и его владельцы

Четыре ООО - "Орико", "Анкорд", "Легато", "Интек групп" - владели ООО "Стройгазконсалтинг" с мая 2015 до сентября 2018 года, когда СГК на паритетных началах принадлежала инвестиционной группе UCP Ильи Щербовича и Газпромбанку. Еще раньше СГК владели создатель компании Зияд Манасир с партнерами, а в 2014-2015 годах совладельцем подрядчика был Руслан Байсаров.

Сейчас совладельцы ООО "СГК" - четыре новых ООО, принадлежащие частным лицам - их генеральным директорам: БМК, "Оникс", "Сириус" и "Промстрой". Доли новых совладельцев СГК сразу были оформлены в залог Газпромбанку.

ЗПГС

Однако "Орико", "Анкорд", "Легато", "Интек групп" не полностью расстались с активами "Стройгазконсалтинга": они так и остались с 2015 года владельцами ООО "Заполярпромгражданстрой", "Ямалмеханизация" и "Сфера".

Наиболее заметным из этих активов является крупный строительный субподрядчик "Заполярпромгражданстрой" (ЗПГС) - в 2017 году у него было 25,377 млрд рублей выручки, в 2016 году - 31,5 млрд рублей.

ЗПГС обустраивал Бованенковское, Ямсовейское, Заполярное, Находкинское, Уренгойское, Северо-Губкинское, Юбилейное месторождения, Харвутинскую и Анерьяхинскую площади Ямбургского, Песцовую площадь Уренгойского месторождений; строил сложнейшую КС "Портовая", КС "Ярынская", Центральную перекачивающую станцию Уренгойского НГКМ; федеральную дорогу М-1 "Москва-Минск", путепровод на Щелковском шоссе; МГ Бованенково-Ухта.

Выручка "Ямалмеханизации" в 2017 году превышала 3 млрд рублей. "Сфера" (основной вид деятельности по уставу - деятельность в области архитектуры) последние два года, согласно отчетности, не имела выручки.

Новыми совладельцами "Орико", "Анкорд", "Легато", "Интек групп" (а значит, и бенефициарами ЗПГС, "Ямалмеханизации" и "Сферы") на прошлой неделе - где-то по отдельности, где-то вместе - стали ООО "МК-2" и ООО "МК-3". Обе компании созданы в июне этого года в Москве.

Прежде совладельцами этих компаний были виргинские "Главе Менеджмент Лтд", "Ларами Инвестментс Лтд", "Богем Глобал Лтд", "Майл Эстейт Инк".

Газстройпром

Вместе с ООО "МК-1" (про эту компанию точно известно, что она - прямая "правнучка" "Газпрома") ООО "МК-2" и ООО "МК-3" в июне учредили в Санкт-Петербурге АО "Газстройпром". Новое акционерное общество возглавил Станислав Аникеев - генеральный директор "дочки" "Газпрома" "Центргаз" (с 2009 года) и "Стройгазконсалтинга" (с 2015 года, когда подрядчик перешел под контроль UCP и ГПБ).

Пока с момента учреждения "Газстройпром" (чьим основным видом деятельности указана деятельность по управлению холдинг-компаниями) не обзавелся дочерними компаниями. Компания пока не получала каких-то подрядов.

В июле АО стало членом СРО НП "Газораспределительная система. Проектирование". В августе - зарегистрировала корпоративный домен gsprom.ru, который пока пуст.

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Теги: Стройгазконсалтинг, Газстройпром
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