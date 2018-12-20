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Экономика

"Газпром" официально стал совладельцем активов "Стройгазконсалтинга"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Многоэтапная, многослойная, до сих пор никак не комментируемая "Газпромом" сага о реструктуризации активов одного из крупнейших строительных подрядчиков - "Стройгазконсалтинга" - выходит на финишную прямую.

В системе "СПАРК-Интерфакс" официально раскрыты данные, что 49% активов новых, "чистых" компаний, работающих под брендом СГК, перешли под контроль "Газпрома". Владеет монополия этими активами через новую компанию с громким названием "Газстройпром".

Старый СГК

СГК создал бизнесмен Зияд Манасир. Компания была одним из основных строительных подрядчиков "Газпрома" и до 2013 года оставалась крупнейшим по размеру выручки, тесно соперничая с созданным Аркадием Ротенбергом на базе активов газовой монополии "Стройгазмонтажом". По неизвестным до сих пор причинам в какой-то момент "Газпром" перестал присуждать новые подряды "Стройгазконсалтингу", а также стал задерживать реализацию проектов и оплату по ним, вызывая простой техники и персонала СГК. В это время строительный холдинг посыпались иски о неисполнении обязательств как по поставкам и строительству, так и по выплате кредитов и прочих долгов. В 2014 году спасать "Стройгазконсалтинг" взялся бизнесмен Руслан Байсаров. А в 2015 году СГК купили Газпромбанк и UCP Ильи Щербовича; в 2018 году UCP продал свою долю.

Группа "старых" компаний группы СГК: собственно ООО "Стройгазконсалтинг", "Стройгазконсалтинг-Север", "Заполярпромгражданстрой", "Ямалмеханизация" - на данный момент сконцентрирована в собственности ООО "Оникс", ООО "БМК", ООО "Промстрой", ООО "Сириус". Все они находятся в залоге у Газпромбанка.

Газстройпром

Летом этого года "Газпром" вместе загадочными соинвесторами учредил в Санкт-Петербурге АО "Газстройпром" (основным видом деятельности которого является управление холдинг-компаниями).

Предприятие возглавил Станислав Аникеев - гендиректор строительной "дочки" "Газпрома" АО "Центргаз" и "Стройгазконсалтинга".

В июле АО стало членом СРО НП "Газораспределительная система. Проектирование".

В августе - зарегистрировала корпоративный домен gsprom.ru, который пока пуст.

В понедельник, 17 декабря, на "Газстройпром" переписан первый официальный контракт - строительно-монтажные работы на кусте скважин N16 ГП-3 Бованенковского НГКМ с ООО "Газпром добыча Надым", свидетельствуют данные системы госзакупок.

Новый СГК

С 19 декабря "Газстройпром" (49% у "Газпрома" через цепочку ПАО "Газпром" - ООО "Газпром инвестхолдинг" - ООО "Факторинг-финанс" - ООО "МК-1") владеет по 100% долей в обществах с ограниченной ответственностью "Анкорд", "Интек групп", "Легато" и "Орико". Ранее "Анкорд", "Интек групп", "Легато" и "Орико" принадлежали акционерам "Газстройпрома" - ООО "МК-2" и ООО "МК-3".

Эти четыре компании владеют ООО "Сфера", которому принадлежит семейство новых "чистых" компаний с маркером "СГК" в названии. Все они находятся по одному адресу со "старым" "Стройгазконсалтингом" в Санкт-Петербурге на Ташкентской улице. Это ООО "СГК-1", "СГК-2", "СГК-4", "СГК-5", "СГК-6", "СГК-7", "СГК-8", "СГК-ГСМ", "СГК-Комплектация", "СГК-Механизация", "СГК-Сервис", "СГК-Склад", "СГК-Технологии", "СГК-АТП", "Промышленный инжиниринг".

Компании зарегистрированы в 2016 и 2017 годах и уже вовсю работают на стройках "Газпрома". По данным корпоративных газет "Стройгазконсалтинга", "СГК-7" и "СГК-4" строят магистраль "Грязовец-Славянская", "СГК-2" и "СГК-4" обустраивают Бованенково, "СГК-1" занят на "Силе Сибири", "СГК-8" на МГ "Бованенково-Ухта", "СГК-7" - на МГ "Ухта-Торжок".

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Теги: Газпром, Стройгазконсалтинг

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