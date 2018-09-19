Реальные доходы населения РФ в августе снизились в годовом выражении впервые за год

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2018 года снижение реальных доходов населения РФ в годовом выражении (по сравнению с августом 2017 года) составило 0,9%, сообщил в среду Росстат.

До этого в течение года сохранялся рост реальных доходов: на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале. В январе 2018 года реальные доходы снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты пенсионерам в пять тысяч рублей в январе 2017 года. Если эту выплату не учитывать, то доходы в январе 2018 года в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с январем 2017 года. В предыдущие периоды 2017 года показатель оставался в отрицательных значениях.

Реальные доходы населения РФ в августе упали на 0,7% по сравнению с июлем 2018 года. В номинальном выражении доходы населения составили 31 тыс. 818 рублей - на 2,7% выше, чем в августе 2017 года, и на 1,8% ниже июля 2018 года.