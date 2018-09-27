Кудрин заявил о высоком уровне бедности в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Уровень бедности в России остается высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% человек имеют доход ниже прожиточного минимума", - сказал Кудрин на заседании Госдумы в четверг.

При этом, по его словам, "в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%" (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).

"Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", - сказал Кудрин.

Также, по его словам, "в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста".