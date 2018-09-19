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Московский кредитный банк восстановил работу большинства сервисов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) восстановил работу большинства сервисов, выдает вклады в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в банке.

"Работа большинства банковских сервисов восстановлена. Выдача вкладов производится в штатном режиме. Задержка связана с некорректной работой приложений, инсталлированных компанией-провайдером IT-услуг", - сообщил представитель МКБ.

Он отметил, что специалисты банка проводят дополнительное тестирование.

МКБ в среду сообщил о временной недоступности услуг интернет-банка и мобильного банка, задержках в работе оборудования в отделениях. Банк отмечал, что проводит технические работы.

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Теги: Московский кредитный банк

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