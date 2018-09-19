МКБ сообщил о сложностях в проведении операций

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Клиентам Московского кредитного банка (МКБ) временно недоступны услуги интернета и мобильного банка, они могут столкнуться с задержками в работе оборудования в отделениях, говорится в сообщении МКБ.

Банк отмечает, что проводит технические работы. "Наши специалисты уже работают над решением данной задачи", - подчеркивает кредитная организация.