Акции "Мечела" выросли на 7% на рынке акций РФ и достигли уровней начала июля

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Мечела" утром в четверг продолжили ралли, отмечающееся с начала недели в отсутствие корпоративных новостей, бумаги прибавили еще 7% и достигли уровней начала июля.

К 10:15 обыкновенные акции "Мечела" на Московской бирже выросли до 107 рублей (+7,1%), рост с начала недели достиг 26,2%; "префы" выросли до 116,6 рубля (+3,3% и +14,4% с начала недели).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", рост акций "Мечела" мог стать следствием закрытия "коротких" позиций игроками, в бумагах металлурга преобладало снижение с начала года - в начале января акции "Мечела" стоили в районе 155 рублей за штуку.