Индексы МосБиржи и РТС подросли менее чем на 0,1% на открытии рынка акций

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, поддержку оказывает дорожающая нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили менее 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2405,87 пунктов (+0,06%), индекс РТС - 1134,24 пункта (+0,01%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 66,58 руб. (-0,25 рубля).

Продолжилось ралли акций "Мечела" (+4,6% и +1,4% "префы"), растут бумаги "Аэрофлота" (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Транснефти" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), обновили исторические максимумы "префы" "Татнефти" (+1,4%, до 548,9 рубля).

Просели бумаги "РусАла" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, выросли S&P500 и Dow Jones вслед за финансовым сектором, тогда как опасения относительно технологического сектора воспрепятствовали повышению Nasdaq Composite.

В центре внимания инвесторов остается торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем. Во вторник президент США Дональд Трамп подтвердил позицию в отношении КНР и заявил, что у Вашингтона практически не остается выбора, кроме как ввести ввозные пошлины на товары стоимостью еще $267 млрд. В таком случае новыми пошлинами будет обложен практически весь объем американского импорта из Китая.

В четверг в Азии динамика индексов также смешанная (Япония подросла на 0,1%, Китай просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,03%) на фоне сохраняющихся опасений из-за торговых споров США и Китая.

Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US Treasuries: для десятилетних она увеличилась на 2 базисных пункта, до 3,08%, вновь приблизившись к максимуму за семь лет - 3,109%. Доходность 2-летних бондов США находится на самом высоком уровне за десять лет, более 2,8%.

Нефть в четверг растет, цена WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $79,7 за баррель (+0,4% и +0,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $71,18 за баррель (+0,6% и +1,8% в среду).