Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов в четверг

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать третий день подряд нефти и позитивной динамики большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,51-66,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,57 руб. (-26,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 77,81 руб. (-18,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 22,76 копейки к уровню закрытия среды, до 71,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 55,13 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов четверга в условиях позитивной динамики рынка энергоносителей и роста большинства валют развивающихся рынков. Участники мировых рынков демонстрируют рост интереса к рисковым активам на фоне отсутствия негативных новостей о торговом противостоянии США и Китая и роста доходностей десятилетних гособлигаций США, которые вновь превысили отметку 3% и вплотную подобрались к максимуму за семь лет.

Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут, WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель. Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за американских санкций. Кроме того, они ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, на которой ряд представителей ОПЕК обещали скорректировать прогнозы.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени подорожал на 0,38% - до $79,7 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,58% - до $71,18 за баррель. По итогам среды Brent выросла на 0,5%, WTI - на 1,8%.

Согласно официальным данным американского министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 сентября, при прогнозном снижении на 3 млн баррелей.