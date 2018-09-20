Индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году разобьют на два этапа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индексация тарифов для ресусоснабжающих организаций в 2019 году из-за повышения НДС будет разбита на два этапа - на 1,7% с 1 января и оставшаяся часть с 1 июля таким образом, чтобы общий платеж ЖКХ за год не вырос более чем на 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается трехлетний макропрогноз.

"Несмотря на повышение НДС со следующего года, мы сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции - около 4%", - сказал министр.

"Единственное изменение - предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа. Сделать повышение на 1,7% с 1 января 2019 года, а оставшуюся часть произвести с 1 июля. Рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, также не должен превысить 4% (за год - ИФ)", - отметил Орешкин.