Что произошло за день: четверг, 20 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд разъяснил, что лайки и репосты в соцсетях не являются достаточным основанием для уголовных дел об экстремизме. Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они, доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка, уточнили в суде. Между тем эксперты настроены пессимистично: по их мнению разъяснения ВС вряд ли приведут к принятию соответствующего законопроекта Госдумой.

- Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило в правах российское агентство (РУСАДА). После этого США потребовали реформы ВАДА. В России тем временем надеются, что решение поспособствует снижению влияния политики на спорт и ждут восстановления членства ВФЛА в ИААФ.

- Трамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФ. Указ дает дополнительные полномочия министру финансов и обеспечивает дальнейшее внедрение санкций.

- Объем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн.

- Снос Ховринской больницы - известнейшего заброшенного советского долгостроя - обойдется Москве почти в миллиард рублей.

- Индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году разобьют на два этапа. Рост общего платежа за год, полагают в Минэкономразвития, не должен превысить 4%.

- У здания парламента Украины произошли беспорядки. Участники акции в поддержку участников операции в Донбассе попытались перелезть через ограждение и прорвать кордон полицейских.

- Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА.

- В последние четыре года россияне стали реже общаться в социальных сетях с друзьями и оформлять покупки через интернет, показал опрос ВЦИОМ.