Нефть Brent подешевела до $78,8 за баррель на фоне твита Трампа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в четверг после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Москве опустилась на $0,6 (0,76%) - до $78,80 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,17 (0,24%) - до $70,95 за баррель.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!", - написал Трамп в твиттере.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите американского президента.

Нефть WTI подорожала почти на 10% за последние 30 дней, пишет Dow Jones. Это привело к росту цен на бензин в США примерно на 5 центов - до $2,87 за галлон, свидетельствуют данные GasBuddy.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия.

Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана. По словам Зангане, некоторые страны ОПЕК пытаются улестить США.

"Я заблокируют любое решение ОПЕК, которое создает хотя бы малейшую угрозу для Ирана", - сказал министр. Вместе с тем он не уточнил, какие именно действия могут быть предприняты.

Заявление Трампа прервало подъем цен на нефть в четверг, однако, по мнению экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардильо, слова американского президента не будут иметь продолжительного эффекта на нефтяной рынок, где отмечается тенденция к росту цен.

"Изменят ли слова Трампа настрой рынка? Мы так не думаем. Можно ожидать давления на цены в течение короткого периода времени, однако ситуация вокруг Ирана и базовые рыночные факторы говорят в пользу устойчивого подъема", - говорит П.Кардильо.