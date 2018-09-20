Рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вечером в четверг

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, доллар при этом торгуется на минимальных отметках с начала августа; рубль несколько ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне опережающего падения курса американской валюты.

Курс доллара США составил 66,22 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 66,22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,73 руб./EUR1, опустившись на 26,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 45,23 копейки - до 71,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро и даже несколько ускорил темпы укрепления, несмотря на падающую нефть и новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России. Поддержку рублю оказывает снижение доллара на глобальном рынке, улучшение ситуации на рынках валют emerging markets, рост рынка ОФЗ, а также отказ ЦБ РФ от покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца текущего года.

При этом рынки ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на следующей неделе. Вероятность подъема ставки Федрезервом на предстоящем заседании оценивается рынком в 94%, свидетельствуют данные CME.

Указ Трампа

Президент США Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер. В опубликованных Белым домом документах перечисляются конкретные инструменты, при помощи которых власти США могут в дальнейшем обеспечивать выполнение ограничительных мер. Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.

"Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении Трампа.

Общее ослабление доллара на глобальном рынке, в том числе в паре с евро, оказывает аналогичное влияние и на динамику рубля в основных валютных парах на внутреннем валютном рынке. Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, понизился к вечеру на 0,42%, до 93,72 пункта из-за снижения интереса инвесторов к защитным активам на фоне отсутствия нового негатива на тему торгового противостояния США и Китая.

Ранее на этой неделе президент США Трамп подтвердил позицию в отношении КНР и заявил, что у Вашингтона практически не остается выбора, кроме как ввести ввозные пошлины на товары стоимостью еще $267 млрд. В таком случае новыми пошлинами будет обложен практически весь объем американского импорта из Китая.

ОФЗ в помощь

Поддержку рублю оказывает также возвращение покупателей на рынок ОФЗ, демонстрирующий позитивную динамику третий день подряд (индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI вырос вечером в четверг на 0,22%, до 134,06 пункта), и рост большинства валют emerging markets. В частности, курс индийской рупии растет к доллару на 0,4% после того, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту индийской экономики - в 2018 году ожидается подъем ВВП Индии на 7,6% вместо прогнозировавшихся в мае 7,4%.

В свою очередь, как сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Евразийского женского форума, поддержку рынку ОФЗ при наблюдавшемся последнее время сокращении инвестиций нерезидентов оказали крупнейшие российские банки и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом вмешательства ЦБ РФ в ситуацию не потребовалось. "В основном (ОФЗ - прим. ИФ) выкупают крупнейшие банки, но и крупные НПФ. Как и весной, так и сейчас вмешательства регулятора не понадобилось", - сказала К.Юдаева.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке составляла 26,6%. Нетто-продажи ОФЗ нерезидентами в августе составили 71 млрд рублей, отмечалось в комментарии ЦБ РФ по ликвидности.

Мораторий на покупку валюты

ЦБ РФ, который для снижения волатильности на валютном рынке принял решение о моратории на покупку валюты в рамках бюджетного правила на рынке сначала до октября, а затем и до конца года, теоретически может вернуться к этому вопросу на фоне укрепления рубля, если оно продолжится и будет значительным, считает первый вице-премьер Антон Силуанов.

"Это вопрос, который относится к компетенции ЦБ, я не хотел бы давать каких-то комментариев за своих коллег, поэтому, если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, то есть курс и дальше будет укрепляться, наверное, ЦБ сможет дополнительно вернуться к этому вопросу", - сказал он на брифинге по итогам заседания правительства РФ.

ЦБ 23 августа на фоне резкого ослабления рубля объявил о решении не осуществлять покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября. Тогда регулятор отметил, что решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября.

В свою очередь, первый зампред Банка России Юдаева заявила, что ЦБ РФ пресек разговоры о возможности возобновления покупок валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до истечения заявленного срока моратория: это был редкий случай "жесткого обещания", а жесткое обещание регулятора не подлежит пересмотру даже при существенном изменении конъюнктуры.

ЦБ РФ не будет возобновлять покупки валюты в рамках бюджетного правила даже при снижении волатильности на рынке, сообщила журналистам К.Юдаева в кулуарах Евразийского женского форума. "Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений... Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем", - ответила К.Юдаева на просьбу прокомментировать предположение А.Силуанова о возможности возобновления Банком России покупки валюты в 2018 году в случае укрепления рубля.

"Читайте пресс-релиз. ЦБ, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

Кроме того, Силуанов отметил, что РФ может заместить внешние заимствования внутренними источниками, при этом привлекать средства на российском рынке на невыгодных условиях также не планируется. "Мы пока не можем сказать, будут ли введены санкции на долг или нет, какие это будут санкции. Во всяком случае, мы вполне можем отказаться от внешних заимствований, заместив их внутренними источниками финансирования дефицита", - сказал А.Силуанов.

"Даже если у нас будет дополнительное давление на внутренние заимствования (имея в виду, что у нас в следующем году увеличивается объем участия РФ на внутреннем рынке - мы в следующем году в чистом виде займем около 1,5 трлн рублей, что примерно в полтора раза больше, чем в этом году), даже если у нас будут здесь проблемы, и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году", - отметил он. Он также подчеркнул, что РФ не собирается осуществлять займы по доходностям, которые не устраивают Российскую Федерацию. "Эта же политика продолжится и на следующий год", - отметил Силуанов.

Нефть

Цены на нефть падают в четверг после того, как президент США Трамп в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве опустилась на 0,89% - до $78,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,44% - до $70,46 за баррель.

Нефть WTI подорожала почти на 10% за последние 30 дней, пишет Dow Jones. Это привело к росту цен на бензин в США примерно на 5 центов - до $2,87 за галлон, свидетельствуют данные GasBuddy.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!", - написал Трамп в твиттере. "Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите американского президента.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия. Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана. По словам Б.Зангане, некоторые страны ОПЕК пытаются пойти на поводу у США.

"Я заблокируют любое решение ОПЕК, которое создает хотя бы малейшую угрозу для Ирана", - сказал министр. Вместе с тем он не уточнил, какие именно действия могут быть предприняты.

Что с рублем

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль укрепляется в четверг, хотя определенное давление на его котировки оказывает снижение цен на нефть. "Рубль сейчас полностью свободно плавающая валюта, и после того, как ЦБ РФ отказался от проведения рублевых интервенций в пользу Минфина, динамика нефтяных цен оказывает влияние на котировки нацвалюты. Другими поддерживающими факторами для рубля в четверг выступают снижение доллара на глобальном рынке, сохранение позитивного заряда, связанного с ослаблением кризиса на рынках emerging markets, и снижение CDS на российский риск. Страновые риски находятся на минимальных отметках с введения в апреле санкций США, и это в значительной степени поддерживает нацвалюту. В свою очередь, решение Минфина не проводить рублевые интервенции имеет кумулятивный эффект. После нескольких дней, прошедших с заседания ЦБ РФ, на котором было объявлено от отказа от интервенций до конца года, эффект становится все более ярко выраженным", - отметил Нигматуллин.

"В четверг валютные торги вновь стартовали с существенного укрепления рубля. Рубль, таким образом, укрепляется восьмой рабочий день подряд, прибавляя за последние полторы недели порядка 5,7%, и в целом за последние полторы недели рубль вернул основную часть позиций, утраченных за период усиления санкционных рисков с начала августа. Однако возвращение позиций пока происходит исключительно за счет улучшения общей ситуации на развивающихся рынках, тогда как все отложенные санкционные угрозы остаются в силе. При этом на внутреннем рынке отдельные банки по-прежнему предъявляют повышенный спрос на валютную ликвидность, что видно по результатам депозитных аукционов Федерального казначейства", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 сентября на 53,73 копейки, до 66,4725 руб./$1, и уменьшил курс евро на 60,84 копейки, до 77,7529 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 55,27 копейки по отношению к среде и составил 66,4115 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 48,58 копейки и составил 66,42 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 791,99 млн, из которых $1 млрд 140,43 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 651,56 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 66,08 копейки, до 77,678 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 25,5 копейки и составил 77,886 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR696,185 млн, из которых EUR357,065 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR339,12 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в четверг, 20 сентября, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на четыре дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 238,5 млрд рублей (при лимите 620 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу опустились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 6 месяцев, которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,13% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 б.п. - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 7,84% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,08% годовых.