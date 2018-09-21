Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах до 2% годовых

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России повысил ставки по вкладам в долларах, следует из информации на сайте госбанка.

По вкладу "Сохраняй" максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых. Это предложение в валютной линейке госбанка действует при внесении суммы от $20 тыс.

Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Максимальная доходность - 6,7% по вкладу "Онлайк".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в августе объем валютных депозитов в Сбербанке сократился на ожиданиях санкций на $1,2 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд.

Глава Сбербанк Герман Греф 19 сентября сообщил, что банк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли. Также Греф отметил, что банк не рассматривает возможность конвертации или выдачи валютных депозитов клиентов в рублях. Ранее о том, что такое теоретически возможно, говорил глава ВТБ Андрей Костин. Позднее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сценарий подобной конвертации не рассматривается.