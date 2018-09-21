Что произошло за день: пятница, 21 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Хакасии, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, объяснив такое решение состоянием здоровья. Голосование, намеченное на ближайшее воскресенье, не состоится. Во втором туре, дата проведения которого будет назначена позднее, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов теперь должен будет встретиться с занявшим третье место "эсером" Андреем Филягиным.

- Мосгорсуд ликвидировал по иску Минюста движение "СтопХам", запомнившееся наклеивали стикеров "Мне плевать на всех - паркуюсь, где хочу" на лобовые стекла машин.

- Китай прокомментировал санкции США, веденные накануне из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35. В Пекине назвали их незаконными и нарушающими международное право. В Кремле действия США назвали "санкционной истерикой". Китай стал первой страной, к которой Вашингтон применил вторичные санкции за сотрудничество с Россией - покупку российских С-400 и самолетов Су-35.

- Сбербанк России повысил ставки по вкладам в долларах до 2% годовых. Сообщение появилось вскоре после публикации агентства Bloomberg о том, что в августе объем валютных депозитов в Сбербанке сократился на ожиданиях санкций на $1,2 млрд.

- Московский кредитный банк (МКБ), в работе систем которого последние три дня наблюдаются сложности из-за технического сбоя, ограничил доступ к интернет-банку. Клиентам предложено проводить операции в офисах, банкоматах и терминалах.

- Минтруд пересмотрит список из 456 "запрещенных" для женщин профессий. Теперь в России женщины смогут работать машинистами поездов и водителями большегрузов.

- Суд в Казани прекратил деятельность подросткового реабилитационного центра, воспитанники которого жаловались на жестокое обращение. Со словам воспитанников центра, их заставляли выбегать на улицу голыми, где поливали ледяной водой из шланга. Также практиковалось занятие "Сидение на острове", когда нужно было сидеть молча на стуле, не двигаясь и глядя в одну точку, или тренинг "Веревка", когда двух воспитанников связывали на несколько дней, и все движения и процедуры им приходилось делать вместе.

- Президент США Дональд Трамп в пятницу отложил публикацию связанных с "российским делом" материалов, которые ранее собирался рассекретить.

- Компанию Tesla покинул пятый топ-менеджер за месяц. Бегство топовых сотрудников совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска и интересом со стороны Минфина США и SEC.

- ФАС рассмотрит жалобу на возможный сговор при установлении цен на флагманский телефон Apple iPhone Xs в рознице, предзаказ которого стартовал в России 21 сентября.