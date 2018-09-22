Экономика

Лукашенко заявил о срыве Россией сроков строительства БелАЭС и предложил снизить ставки по кредиту

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября заявил, что в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на снижение ставки по кредиту.

"Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%", - сказал Лукашенко на совещании в субботу в Минске по итогам визита в РФ.

При этом Лукашенко, которого цитирует госагентство "Белта", отметил, что "мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору".

По его словам, предложение белорусской стороны не вызвало отторжения. "Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - сказал президент.

"Пока откладывается запуск первого блока аж на год (пуск запланирован в ноябре 2019 года - ИФ). Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо", - подчеркнул Лукашенко.

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия

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