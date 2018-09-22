В Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по проблеме поступления в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах с Белоруссией за газ, поставляемый корпорацией "Газпром", сообщило в субботу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Соответствующий телефонный разговор президентов двух стран состоялся после прошедшего в субботу в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров, прошедших в Сочи 21 сентября.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи", - сказано в сообщении пресс-службы.

"В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Белоруссией за поставляемый природный газ компании "Газпром", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее сегодня на совещании с правительством Лукашенко сообщил, что на вчерашнихпереговорах в Сочи Белоруссия и Россия выработали два варианта решения вопросов о таможенных пошлинах на часть поставляемой из РФ сырой нефти и темных нефтепродуктов. Поиск окончательного решения продолжится в ходе предстоящих встреч с президентом России, отметил белорусский лидер.

Как сообщалось, Россия заявила о намерении резко сократить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это потерями российского бюджета. Минфин России не исключал, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию могут быть снижены до 100-300 тыс. тонн в год. За 7 месяцев 2018 года Белоруссия импортировала из РФ 2,4 млн тонн нефтепродуктов.

Лукашенко ранее заявлял, что Россия не выполняет в полном объеме договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с объема 6 млн тонн, которые включены в годовой баланс поставок нефти в Белоруссию в размере 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", т.е. в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Данная схема была согласована сторонами в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса.

Белоруссия ранее регулярно поднимала вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это необходимостью создания равных конкурентных условий и планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС. Цена поставок на 2018 и 2019 годы была согласована в апреле 2017 года на уровне $127 и $129 за тысячу кубометров соответственно.

С апреля 2017 года российская сторона не поднимала вопрос об оплате природного газа со стороны Белоруссии.