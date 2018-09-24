WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Производство пшеницы в России находится на подъеме, несмотря на резкое падение цен, российские фермеры намерены наращивать экспорт, что ставит под угрозу благосостояние американских производителей, сообщает The Wall Street Journal.

Как напоминает издание, впервые со времен царской России РФ стала крупнейшим в мире экспортером зерна: в 2016 году она опередила США на рынке пшеницы, то же происходит и в 2018 году.

Рост производства зерна в России представляет угрозу для американских производителей, в то время как в США наблюдается самая мощная с 1980-х годов волна закрытия ферм. Как отмечает The WSJ, труд российского фермера так же тяжел, как и работа его американского коллеги, но в РФ стоимость производства значительно ниже и оплачивается в рублях, а зерно продается уже за доллары.



Издание напоминает, что Россия может оказаться более привлекательным продавцом и из-за возможного повышения тарифов на американское зерно: Китай уже ввел 25-процентные пошлины на пшеницу из США. Как отмечают аналитики, пока Москва не успела воспользоваться этим преимуществом из-за китайских ограничений на импорт из РФ. Но они констатируют, что российское зерно уже успешно конкурирует с американских и на таких традиционно относящихся к США рынках, как, например, мексиканский. Более дешевая, но не менее качественная, российская пшеница выдавливает американскую и европейскую с рынков Северной Африки и Ближнего Востока, где у Москвы налажены политические связи.

The WSJ отмечает новую политику России, пытающейся диверсифицировать экономику, уменьшив долю нефтяных доходов в бюджете страны, развивая сельское хозяйство: субсидии успешно доходят до компаний, имеющих связи, но инвестиции в инфраструктуру менее эффективны, а чиновники зачастую коррумпированы.

Пашни в РФ почти в два раза превышают по площади пашни в США, кроме того, отмечает издание, в России фермеры покупают местные семена и удобрения, которые дешевле западных аналогов. А вырастив урожай, российский фермер может оставить часть выращенного зерна на семена, чтобы посадить через год. Многие их коллеги из США вынуждены каждый год покупать высокоурожайные семена крупных производителей, например, Bayer, урожай из которых не может использоваться в качестве семян.

По информации издания, в 2017 году доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции в РФ достигли $20,7 млрд и отодвинули доходы от экспорта продукции ВПК со второго места. Производство американской пшеницы за год сократилось на 25%.