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Правительство РФ решило продать 1,5 млн тонн зерна на биржевых торгах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда сельхозпродукции на биржевых торгах, сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением принято решение о реализации в 2018-2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах, на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объёме до 1,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета, отмечают в правительстве РФ.

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Теги: Правительство, Дмитрий Медведев

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