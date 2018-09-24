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Экономика

Суд частично отменил меры обеспечения по спору Промсвязьбанка с 10 иностранными компаниями

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил заявление четырех иностранных компаний о частичной отмене обеспечительных мер в связи с предоставлением встречного обеспечения по иску Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о признании взаимосвязанных сделок недействительными и применении последствий их недействительности, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Встречным обеспечением стали 4 гарантии ВТБ на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Суд снял арест с четырех пакетов акций банка "Возрождение", принадлежащих компаниям-заявителям.

Представитель компаний-заявителей сказал на заседании, что "гарантии полностью соразмерны стоимости каждого пакета". "Они выверены до рубля", - добавил он.

Представитель Промсвязьбанка не возражал против снятия ареста и подтвердил получение гарантий.

Представитель ЦБ РФ, ранее привлеченный судом в качестве третьего лица, также не возражал.

Арбитражный суд Москвы 28 февраля в рамках рассмотрения этого спора по заявлению банка принял меры обеспечения.

Суд арестовал денежные средства компании Peters International Investment в размере 13,4 млрд рублей и $83,2 млн, находящиеся на счетах Fintailor Investments Ltd, в том числе 7,8 млрд рублей - в филиале "Промсвязьбанк-Кипр", 5,6 млрд рублей и $83,2 млн - в Росбанке (.

Суд также наложил арест на принадлежащие компании Nordan Ltd 12 тыс. 8 акций АО "Горно-химическая компания "Бор" номинальной стоимостью 12 млн 8 тыс. рублей, находящиеся на счете в Промсвязьбанке.

Кроме того, суд арестовал 100% принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. долей в уставных капиталах ООО "Премиумсвязь" (номинал 300 тыс. рублей), ООО "Регионинвест" (300 тыс. рублей) и ООО "Промсвязьрегион" (461,8 млн рублей).

Это уже вторые обеспечительные меры по иску. Первые на сумму более 60 млрд рублей, наложенные на счета компании Fintailor Investments Ltd. в кипрском филиале Промсвязьбанка, Арбитражный суд Москвы снял 22 февраля. Меры были введены по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, пытающейся опротестовать сделки с его акциями, которые акционеры кредитной организации в лице Promsvyaz Capital B.V., подконтрольной Алексею и Дмитрию Ананьевым, продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до введения временной администрации.

Арест средств на счетах Fintailor и еще ряда компаний в пределах суммы 60,8 млрд рублей - без указания, где и сколько арестовывается - был наложен 31 января. Кроме того, тогда сударестовал 36,31% акций банка "Возрождение", которые контролировали братья Ананьевы (38,14% голосующих и 2,65% привилегированных).

Временная администрация Промсвязьбанка, который с 15 декабря санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ, просит признать недействительными упомянутые выше сделки и вернуть более 32 млрд рублей и $505 млн. Представители временной администрации говорят, что эти сделки были заключены с аффилированными лицами.

Компания Fintailor Investments в 2015 году, по информации источников газеты "Коммерсантъ", действовала в интересах братьев Ананьевых, покупая акции банка "Возрождение".

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Теги: Промсвязьбанк

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