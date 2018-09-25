Нефть продолжила дорожать после сильного скачка накануне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе азиатских торгов во вторник после сильного скачка днем ранее, обусловленного заявлениями ОПЕК+.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 по Москве подорожали на $0,04 (0,05%) - до $81,43 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена взлетела на $2,4 (3,05%) и составляла на закрытие $81,2 за баррель, что является максимальным уровнем с 12 ноября 2014 года, по данным Dow Jones Market.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром во вторник выросли на $0,14 (0,19%) - до $72,22 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,3 (1,84%), завершив торги на отметке $72,08 за баррель - самой высокой с 10 июля.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

"Очевидно, что крупнейший производитель нефти в ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушать нефтяное равновесие", - полагает главный рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

Цена Brent подскочит до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок нефти из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.