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Рубль укрепился к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Есть обновление от 10:38

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря продолжающей дорожать нефти и пику налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 65,64-65,75 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,71 руб. (-12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 77,22 руб. (-14,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 13,51 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,44 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте вторника в условиях продолжающей дорожать нефти и пиковых выплат в рамках налогового периода сентября. По оценке Reuters, во вторник, 25 сентября, в бюджет должно быть перечислено порядка 1 трлн рублей по НДС, акцизам и НДПИ.

При этом основное внимание рынка сосредоточено на Федеральной резервной системе (ФРС), которая во вторник начинает двухдневное заседание. Ожидается, что по его итогам регулятор повысит процентные ставки восьмой раз с конца 2015 года.

Большинство аналитиков и участников рынка ожидают повышения процентных ставок по итогам сентябрьской встречи руководства ЦБ на 25 базисных пунктов. Исходя из фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают вероятность ее подъема в 92%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник после сильного скачка днем ранее, обусловленного заявлениями ОПЕК+.

ЭкономикаНефть продолжила дорожать после сильного скачка наканунеЧитать подробнее

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,33% - до $81,47 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена взлетела на 3,05% и составляла на закрытие $81,2 за баррель, что является максимальным уровнем с 12 ноября 2014 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь к этому времени выросли на 0,25% - до $72,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на 1,84%, завершив торги на отметке $72,08 за баррель - самой высокой с 10 июля.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

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Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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