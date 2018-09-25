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В "Ростехе" заявили о безвредности очередных санкций США для его работы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Новые американские санкции, в которых фигурирует ряд предприятий "Ростеха", никак не скажутся на работе российской госкорпорации, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель "Ростеха".

"Очередные санкции, еще один список. Как это отразится на нас? Никак", - заявил он.

"Приняли к сведению, идем дальше. Авторы запретов должны понимать, что таким образом демонстрируют не силу, а собственную слабость", - сказал представитель "Ростеха".

В свою очередь гендиректор воронежского ВНИИ "Вега" Владимир Штефан сообщил "Интерфаксу", что деятельность предприятия продолжится в полном объеме, несмотря на санкции, введенные США. "В настоящее время информация об этих санкциях мне неизвестна. Если это действительно так, то мы найдем возможность делать закупки комплектующих, которые сейчас закупаем в США, через другие международные рынки. Хочется отметить, что наша продукция, которая заключается в производстве средств связи, в том числе и для президента, абсолютно мирная, и никак не влияет на национальную безопасность США", - сказал он.

Штефан отметил, что в стране сейчас активно реализуется политика импортозамещения. "Рассчитываю на то, что в ближайшие два-три года мы перестанем быть в зависимости от иностранного экспорта", - добавил он.

Ранее во вторник сообщалось, что министерство торговли США разместило в Федеральном регистре документ о внесении ряда российских компаний в списки на пересмотр лицензий в связи с "деятельностью, противоречащей интересам США".

Новые санкции

В список добавлены 12 российских компаний, в том числе работающие в области связи и защиты информации научно-исследовательский институт "Вектор" (входит в "Ростех"), ПАО "Информационные технологии и коммуникационные системы" ("Инфотекс"), "Сайрус Системс", ФГУП "Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", которые, по мнению американских властей, способствовали противоправной деятельности российских хакеров.

Под санкции попадают ООО "Дайвтехносервис" из Санкт-Петербурга и Научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" за поставку и обслуживание оборудования для ВМФ России. А также Ульяновский "Аэрокомпозит", "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (входит в "Ростех"), ПАО "Авиадвигатель", ПАО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", воронежский НИИ "Вега" - за поддержку российской военной аэрокосмической промышленности.

Согласно документу, лицензии всех этих компаний будут пересмотрены. Министерство торговли введет дополнительные требования и ограничения для лицензирования этих компаний, включая экспортные, реэкспортные и трансферные операции в отношении этих юридических лиц.

В документе указано, что эти изменения вступят в силу со дня публикации, которая ожидается 26 сентября.

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Теги: США, Ростех

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