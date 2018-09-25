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США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компаний

Есть обновление от 19:22

В списке оказались две организации, входящие в "Ростех"

США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компаний
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США во вторник разместило в Федеральном регистре документ о внесении нескольких компаний в списки на пересмотр лицензий в связи с "деятельностью, противоречащей интересам США".

В список компаний, для которых вводятся ограничения в торговле, добавлены 12 российских юридических лиц, действия которых, как полагает американское правительство, противоречат интересам национальной безопасности и интересам внешней политики Соединенных Штатов. В документе указано, что эти изменения вступят в силу со дня публикации, которая ожидается 26 сентября.

В новом списке оказались работающие в области связи и защиты информации научно-исследовательский институт "Вектор" (входит в "Ростех"), ПАО "Информационные технологии и коммуникационные системы" ("Инфотекс"), "Сайрус Системс", ФГУП "Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", которые, по мнению американских властей, способствовали противоправной деятельности российских хакеров.

Также под санкции попадают ООО "Дайвтехносервис" из Санкт-Петербурга и научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" за поставку и обслуживание оборудования для ВМФ России.

Также под санкциями окажутся Ульяновский "Аэрокомпозит", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (входит в "Ростех"), ПАО "Авиадвигатель", ПАО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", воронежский НИИ "Вега" - за поддержку российской военной аэрокосмической промышленности.

Согласно документу, лицензии всех этих компаний будут пересмотрены. Министерство торговли введет дополнительные требования и ограничения для лицензирования этих компаний, включая экспортные, реэкспортные и трансферные операции в отношении этих юридических лиц.

Кроме российских компаний в эти списки были добавлены юридические лица из Белоруссии, Ирана, Сингапура, ОАЭ и Гонконга.

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Теги: США

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