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Правительство России рассмотрит проект Основных направлений своей деятельности на период до 2024 года на заседании в четверг

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Проект Основных направлений деятельности правительства РФ на период до 2024 года будет рассмотрен в четверг на заседании кабинета министров.

Ранее первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов говорил, что в документе будут определены стратегические задачи в сфере экономики, в том числе по основным отраслям, а также цели в рамках реализации майского 2018 года указа президента.

Между тем глава правительства Дмитрий Медведев отмечал в конце августа, что при подготовке основных направлений каждая позиция, заявленная в майском указе президента, должна быть проработана тщательно, с учетом конкретных механизмов и необходимых управленческих решений".

Президент в этом указе поручал правительству до 1 октября утвердить основные направления деятельности кабинета до 2024 года.

Премьер отмечал, что сам документ - "Основные направления" - не должен дублировать указ. Как заявил Медведев, "предложения о НДП (направления деятельности правительства - ИФ) должны быть синхронизированы с предложениями государственных программ и других документов стратегического развития".

"Этот документ ключевой для правительства, он определит, как мы будем работать в ближайшие годы, чтобы обеспечить достижение национальных целей", - сказал премьер-министр.

Медведев добавил, что часть задач, которые будут отражены в основных направлениях деятельности правительства, должны решаться в рамках национальных проектов, паспорта которых (в общей сложности 12) практически готовы.

В проекте документа обозначены некоторые целевые показатели по следующим направлениям деятельности правительства: демография, организация системы здравоохранения, медицинское страхование, здоровый образ жизни, образование и квалификации, производительность труда, технологическое развитие, наука, малое и среднее предпринимательство, деловая среда, промышленность, несырьевой экспорт, транспорт, дорожное хозяйство, жилищная политика, рынок жилья, городская среда, Дальний Восток, экологическая безопасность, обращение с отходами, охрана природы, культура и социальная активность .

"Все оставшиеся вопросы должны быть решены в ближайшее время. Напомню, что работа по подготовке национальных проектов, по подготовке федерального бюджета на следующие три года также должна быть завершена в те же сроки - до 1 октября", - сказал Медведев.

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