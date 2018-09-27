Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов МосБиржи и РТС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне дорожающей нефти и просевших мировых фондовых площадок после ожидаемого повышения ставки Федрезервом США и сигналов на дальнейшее ужесточение монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2425,18 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1161,44 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 65,91 руб./$1 (+0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции "Транснефти" (-0,9%), ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Мечела" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%).

Подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "РусАла" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%) и обновили максимумы акции "Газпром нефти" (+0,7%, до 358,4 рубля).

Индексы в США в среду снизились на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая, как и ожидалось, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в третий раз в этом году - до 2-2,25% годовых.

При этом стало понятно, что решимость центробанка поднять ставку в декабре увеличилась: медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам сентябрьского заседания указали на то, что 12 из 16 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. В июне лишь 8 членов FOMC предполагали такую возможность. Прогнозы FOMC на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.