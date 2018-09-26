Главные новости
В РоссииПутин сменил глав трех регионов за вечерВ миреСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииПенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме
Экономика

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

В этом году планируется еще одно, четвертое, повышение

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
Здание Федерального Резерва в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 25-26 сентября приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам сентябрьского заседания указали на то, что 12 из 16 членов FOMC ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. Прогнозы на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.

Федрезерв поднял ставку в третий раз в 2018 году, до этого она была повышена в марте и июне.

FOMC отказался от обозначения кредитно-денежной политики, как "стимулирующей", в коммюнике по итогам заседания, что, по мнению экспертов, указывает на приближение уровня ставки к нейтральному уровню.

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение об увеличении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 2-2,5%", - говорится в заявлении Федрезерва.

В коммюнике по итогам предыдущего заседания отмечалось, что "курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим".

"Информация, полученная после августовского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и сильные (strong) темпы роста экономической активности", - говорится в коммюнике.

"Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась на низком уровне, - отмечают в ФРС. - Потребительские расходы и инвестиции бизнеса в основной капитал росли высокими темпами", - отмечается в документе.

"В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются близкими к уровню в 2%", - говорится в коммюнике.

"Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом изменились слабо", - считают руководители Федрезерва.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, сохранению сильного рынка труда и приближению инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении.

Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считают члены FOMC.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Решение о повышении ставки было принято представителями FOMC единогласно.

Доллар стабилен относительно евро после публикации Федрезервом решения по ставке, фондовые индексы США прибавляют 0,3-0,7%.

ФРС в конце 2015 года повысила базовую процентную ставку впервые почти за 10 лет, в 2016 году ставка была поднята один раз (на 25 базисных пунктов), в 2017 году - трижды на такую же величину.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФРС, США
Экономика
ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно повышениеПодробнее
 Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаОрешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяцаПодробнее
 "Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центрыПодробнее
 ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человекПодробнее
Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаСрок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Ранее поддержка планировалась бессрочнойПодробнее
 Суд признал банк "Югра" банкротомСуд признал банк "Югра" банкротом
Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладовПодробнее
 "АвтоВАЗ" проведет делистинг"АвтоВАЗ" проведет делистинг
Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализацииПодробнее
 Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"
Зарубежные фирмы проявляют интерес к технологиям российской алюминиевой компании, но дают понять, что пока санкции в силе, они не смогут сотрудничатьПодробнее
 Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"
К середине 2020 года на карты национальной платежной системы вслед за работающими бюджетниками переведут всех пенсионеровПодробнее
 Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 сентября5 фото
25 сентября
Фотохроника 25 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве6 фото
26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин сменил глав трех регионов за вечерВ миреСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииПенсионный законопроект прошел второе чтение в ГосдумеВ РоссииГлавы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границах между субъектамиВ РоссииБрат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан за участие в преступном сообществеВ РоссииСледствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в отцеубийстве сестер Хачатурян

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.В этом году планируется еще одно, четвертое, повышение Подробнее

Верзилов выписан из немецкой клиники

РФ вслед за ЕС обжаловала в ВТО три решения в споре о нормах Третьего энергопакета

Что произошло за день: среда, 26 сентября

Пенсионную реформу одобрили во втором чтении, Путин сменил трех губернаторов, Руслан Боширов оказался полковником Чепигой Подробнее

Сборная России проиграла Бразилии в матче третьего раунда ЧМ по волейболу

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаАлексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяца Подробнее

Fox продаст Comcast свою 39%-ную долю в Sky за $15 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');