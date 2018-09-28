Завершение слияния Wintershall и DEA растянулось на 2019 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Германский концерн BASF и LetterOne (управляет активами владельцев "Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом) подписали соглашение о слиянии нефтегазовых компаний Wintershall и DEA. Как говорится в сообщении Wintershall, закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2019 года.

Между тем, в конце прошлого года, когда партнеры подписали протокол о намерениях, они намечали завершить сделку во второй половине 2018 года. Последний раз этот срок в феврале подтверждал глава BASF Курт Бок, конкретизируя, что речь идет о III квартале 2018 года.

Таким образом, партнеры сделали новое заявление о ходе слияния в последние дни ранее озвученного официального дедлайна.

Сделку предстоит согласовать в органах антимонопольного контроля, органах контроля за иностранными инвестициями, а регуляторов в области недропользования и Федерального сетевого агентства Германии, перечисляет BASF.

Объединенную компанию возглавит председатель правления Wintershall Марио Мерен. Глава DEA Мария Мореус Хансен станет заместителем председателя правления СП и главным операционным директором (COO).

В среднесрочной перспективе объединенная компания может выйти на биржу.

"Россия останется ключевым рынком для объединенной компании: на регион придется самое значительное запланированное увеличение добычи. Сделка открывает новые возможности для расширения присутствия на ключевых рынках, в т.ч. в России, включая новые инвестиции, проекты и партнерства", - говорится в заявлении Wintershall.

"Благодаря увеличению числа проектов, в которых компания выступает оператором, прочным партнерским отношениям и оптимизации портфеля активов Wintershall DEA сможет успешно работать на международном рынке", - заявил председатель правления Wintershall М.Мерен, слова которого приводятся в сообщении.

В 2017 году вместе Wintershall и DEA по pro-forma имели выручку в 4,7 млрд евро, EBITDA 2,8 млрд евро и чистую прибыль в 740 млн евро. В 2017 году добыча углеводородов Wintershall и DEA составила около 210 млн баррелей нефтяного эквивалента или 575 тыс. баррелей в сутки. Как ожидают участники сделки, в 2021-2023 годах СП может выйти на добычу в 750-800 тыс. баррелей в день.

Чтобы провести слияние, LetterOne внесет все свои акции в DEA Deutsche Erdol AG в Wintershall Holding GmbH в обмен на выпуск новых акций Wintershall в пользу L1. Wintershall будет переименован в Wintershall DEA, штаб-квартира СП будет располагаться в Касселе и Гамбурге. BASF первоначально будет владеть обыкновенных 67%, а LetterOne - 33% акций Wintershall DEA, что отражает стоимость соответствующих апстрим-активов компаний. Для учета стоимости газотранспортных активов Wintershall в пользу BASF будут выпущены привилегированные акции. Не позднее трех лет после закрытия сделки и до приведения IPO они должны быть конвертированы в обыкновенные акции Wintershall DEA. В результате доля BASF в СП вырастет до 72,7%.

LetterOne, куда Фридман и его партнеры по Альфа-групп внесли средства от продажи доли в ТНК-ВР, купила DEA у концерна RWE в 2015 году. При этом Wintershall боролась за покупку DEA, но уступила LetterOne.