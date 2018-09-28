Минтранс оценил стоимость трассы Москва - Казань в 550 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах форума "Интеллектуальные транспортные системы России" в пятницу в Москве.

"Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги "Москва - Казань" - порядка 540-550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции. Опыт такой по РФ есть, у нас госкомпания ("Автодор" - ИФ) заканчивает создание новой дороги Москва - Санкт Петербург, протяженность приблизительно одинаковая, стоимостные параметры тоже понятны, объемы вложений понятны, опыт есть", - сказал Алафинов.

При этом он подчеркнул, что сомнений в возможности реализации этого проекта уже не возникает, "при условии, если начнем очень оперативно, уже буквально с конца декабря в активной фазе", и подтвердил, что дорога будет построена в шестилетний период.

Ранее сообщалось, что строительство автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань" было включено в шестилетний план деятельности ГК "Автодор". Трасса является составной частью коридора "Европа - Западный Китай".

Как говорил председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах, госкомпания намерена в октябре объявить конкурс на выполнение предпроектных работ по строительству новой трассы "Москва - Нижний Новгород - Казань", строительство дороги планируется завершить в 2024 г.

"Приступаем уже к предпроектным проработкам. В плане закупок на этот год предпроектные работы, планировочные решения уже стоят. Сейчас в первых числах октября будет объявлен конкурс", - говорил Кельбах.

При этом он уточнял, что речь идет о строительстве участка новой автодороги "Москва - Нижний Новгород - Казань" протяженностью 729 км. "Трассировку мы знаем, она пройдет севернее Нижнего Новгорода", - добавил он, отметив, что работы, которые заказывает госкомпания, разбиты на три участка.

По словам предправления госкомпании, способ реализации строительства - концессионные соглашения, при этом внебюджетные средства запланированы минимум на уровне 30%, "это пессимистичный прогноз". "По сдержанным, но оптимальным (оценкам - ИФ) - около 39%, от 30% до 40%". "Закончим (строительство - ИФ) в 2024 году", - добавил С.Кельбах.

При этом, по его словам, планируемая ВСМ "Москва-Казань" и автодорога, о которой идет речь, совпадают "по общему направлению". "Но на стадии финансово-экономического обоснования мы внимательно изучили грузопоток, пассажиропоток - то есть, взаимовлияние ВСМ на скоростную дорогу "Москва-Казань" и наоборот. Эти дороги - железная и автомобильная - несут совершенно разую нагрузку. Взаимное влияние, конечно, есть, но оно совершенно невелико. Потому что ВСМ - это перевозка пассажиров, а автомобильная дорога - это грузовой трафик в первую очередь", - пояснял Кельбах, напомнив, что в зоне Ногинска и Балашихи "мы вообще идем в одном створе".