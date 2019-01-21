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В Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва-Казань

Стоимость реализации проекта оценивается в более 600 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Правительстве Российской Федерации одобрили строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань на совещании у вице-премьера Максима Акимова 17 января, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник.

Участок, который соединит город Железнодорожный в Подмосковье с городом Гороховцем в Нижегородской области, позволит сократить время в пути до 2 часов 5 минут. Также он станет частью ВСМ Москва-Казань, которая, в свою очередь, планируется как часть ВСМ "Евразия" - она позволит преодолевать расстояние от Берлина до Пекина за 2,5 дня.

Стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд рублей, из которых бюджет выделит 200 млрд рублей, РЖД предоставит еще 200 млрд рублей, остальная сумма ляжет на плечи концессионера. Как отмечает "Ъ", на роль концессионера рассматриваются китайские и немецкие компании.

Суммарный пассажиропоток без учета пригорода по всем видам транспорта будущей ВСМ оценивается в 14 млн человек в год.

Эксперты отмечают несамостоятельность первого участка магистрали и рекомендуют приступать к продолжению ВСМ до Казани безотлагательно и рекомендуют обдумать строительство платной трассы Москва-Казань в случае реализации проекта ВСМ.

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Теги: Правительство, Максим Акимов

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