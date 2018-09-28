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"Роснефть" и "Сахалин-1" урегулировали вне суда спор о перетоках нефти

По данным источника, консорциум "Сахалин-1" согласился выплатить "Роснефти" $230 млн

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" и консорциум "Сахалин-1" договорились о внесудебном урегулировании спора по вопросу перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджера компании ONGC Videsh.

По его информации, "Сахалин-1" согласился выплатить "Роснефти" $230 млн.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, также знает об урегулировании сторонами спора, но не осведомлен об условиях договоренностей.

В "Роснефти" данную информацию не комментируют.

Как сообщалось, "Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании с участников проекта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей. Претензии касаются перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения.

Оператор СРП-проекта "Сахалин-1" - Exxon Neftegaz Limited (ENL) - ведет переговоры с "Роснефтью" о внесудебном урегулировании ее претензий. Обсуждаемая сумма внесудебного урегулирования составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума. По информации источника, знакомого с ситуацией, в среднем годовой бюджет ENL составляет $2-3 млрд, таким образом, речь может идти о примерно $200-300 млн.

Участниками проекта "Сахалин-1" являются Exxon Neftegaz Ltd. (доля участия 30%), ONGC (20%), НК "Роснефть" (20%) и японская SODECO (30%). В проект входят три нефтегазоносныхместорождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа.

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Теги: Роснефть, Сахалин-1

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