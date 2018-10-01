Нефть Brent подорожала до $83,22 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься после завершения "в плюсе" второго месяца подряд на сохраняющихся опасениях относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 по московскому времени подорожали на $0,49 (0,59%) - до $83,22 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $1,35 (1,66%) и составляла на закрытие $82,73 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в понедельник выросли на $0,27 (0,37%) - до $73,52 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $1,13 (1,57%), завершив торги на отметке $73,25 за баррель, что является максимальной отметкой с 10 июля.

"До тех пор, пока ОПЕК не предложит значительных объемов нефти, ... сложно не быть откровенным "быком", - отмечает глава трейдинга Oanda Стивен Иннес.

По итогам прошедшей недели Brent увеличилась в цене на 5%, за сентябрь - на 6,8%, за третий квартал - на 4,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Таким образом, данный сорт завершил ростом пятый квартал подряд, чего не происходило последние десять лет.

Марка WTI подорожала за неделю на 3,5% и за месяц - на 4,9%, тем не менее снизившись по итогам июля-сентября на 1,2%.

Как сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 3 штуки - до 863. Сокращение показателя вторую неделю подряд может указывать на замедление темпов роста добычи в стране.