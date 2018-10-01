Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже вечером в понедельник, доллар опустился ниже 65 рублей.

Курс доллара США составил 64,97 рублей в 23:35, курс евро - 75,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и ускорил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая скачок на рынке нефти, который привел к очередному обновлению максимумов с ноября 2014 года (нефть Brent торгуется выше $84 за баррель). Поддержку российской валюте также оказывает общее улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, включая валютные площадки emerging markets, и отказ ЦБ РФ от покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.