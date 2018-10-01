Рубль перешел к укреплению против доллара и евро на усилении роста цен на нефть

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро развернулись вниз и снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, в очередной раз обновившей максимумы с ноября 2014 года.

Курс доллара США составил 65,33 руб. в 19:00, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,58 руб., опустившись на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,79 копейки - до 69,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и ускорил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая скачок на рынке нефти, который привел к очередному обновлению максимумов с ноября 2014 года (нефть Brent торгуется выше $84 за баррель). Поддержку российской валюте также оказывает общее улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, включая валютные площадки emerging markets, и отказ ЦБ РФ от покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Евро при этом демонстрирует опережающее снижение следом за его котировками на глобальном рынке. Вышедшие в понедельник макроэкономические данные по еврозоне в целом оказались чуть хуже прогнозов, не позволяя единой валюте перейти к более устойчивому восстановлению.

Окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе еврозоны в сентябре составило 53,2 пункта против 54,6 пункта в августе, предварительные данные указывали на снижение показателя до 53,3 пункта.

Тем временем розничные продажи в Германии в августе уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, при том что аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,4%. Увеличение продаж по сравнению с августом прошлого года составило 1,6%, тогда как эксперты прогнозировали подъем на 1,5%.

Цены на нефть ускорили рост в понедельник вечером и активно повышаются на фоне опасений по поводу поставок топлива на мировой рынок. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 2,02% - до $84,4 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,9% - до $74,64 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 октября на 1,61 копейки, до 65,5745 руб., и уменьшил курс евро на 24,17 копейки, до 75,9877 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 7,17 копейки по отношению к пятнице и составил 65,5896 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 10,23 копейки и составил 65,5737 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 137,653 млн, из которых $648,128 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 489,525 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,4 копейки, до 76,0597 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 13,27 копейки и составил 76,0565 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR399,734 млн, из которых EUR183,216 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR216,518 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник в связи с окончанием налогового периода. Исключение составила ставка на шесть месяцев, которая не изменилась по сравнению с пятницей - 8,18% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,69% годовых. Ставка на срок один месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,83% годовых, ставка на срок три месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,11% годовых.