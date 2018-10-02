Рубль снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар США повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста доллара следом за его котировками на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,08-65,15 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,14 руб. (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,15 руб. (-5 копеек). При этом в моменте евро опускался до 75,095 руб. впервые с 8 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 5,45 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,45 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 83,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в парах с долларом и евро следом за котировками валют на Forex. Доллар продолжает укрепляться на глобальном рынке, отыгрывая, в том числе, сообщение о том, что Канада присоединится к торговому соглашению между США и Мексикой, которое будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Объем ежегодной торговли между тремя странами составляет около $1 трлн.

Президент США Дональд Трамп выступил в понедельник перед журналистами в связи с достижением договоренности с Мексикой и Канадой по торговому соглашению. Он пояснил, что использует политику введения пошлин в отношении других стран, в том числе Китая, лишь для того, чтобы облегчить ведение переговоров по торговым вопросам. "Я использую их для переговоров. И я надеюсь, что мы сможем достичь отличной сделки с Китаем. Честной сделки и взаимной сделки", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам. "Они связались с нами и сообщили, что хотят немедленно начать переговоры", - сказал он, выступая в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров. Так, в частности, речь идет о мотоциклах американской компании Harley-Davidson, на которые, по словам президента, действуют тарифы в 100%.

В свою очередь, негативным фактором для евро послужили заявления главы бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги, который отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта.

Нефтяной рынок продолжает подъем утром во вторник после скачка накануне, при этом нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года преодолела отметку в $85 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,14% - до $85,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,52% - до $75,69 за баррель. На торгах в предыдущий день цена Brent выросла на 2,72%, WTI - на 2,8%.

Эксперты отмечают, что нефть дорожает в отсутствие каких-либо важных статданных или колебаний валютных курсов, которые могли бы вызвать такой рост цен. Подъем котировок обусловлен настроением трейдеров, которые опасаются, что санкции США против Ирана вкупе с проблемами Венесуэлы и замедлением роста добычи в самих Штатах могут привести к дефициту топлива на мировом рынке.

Как сообщает агентство Bloomberg, данные о танкерных перевозках нефти позволяют предположить, что экспорт нефти из Ирана в сентябре упал на 240 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с февраля 2016 года 1,72 млн б/с. Американские санкции вступят в силу с 4 ноября.