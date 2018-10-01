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Канада осталась в соглашении о свободной торговле с США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Канада и США договорились о сохранении пакта о свободной торговли, куда входит также Мексика, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

О соглашении совместно объявили торговый представитель США Роберт Лайтизер и министр иностранных дел Канады Кристия Фриленд. Новый договор получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). По замыслу, он должен сделать рынки еще более свободными, а торговлю еще более справедливой.

Источник Associated Press рассказал, что в пакте урегулируются споры стран НАФТА (Североамериканской зоны свободной торговли).

США и Канада должны были подписать договор до полуночи воскресенья. После этого срока США обязаны опубликовать полный текст договора с Мексикой.

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Теги: Канада, США, Мексика
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