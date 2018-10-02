Экономика

ВТБ получил 85% акций банка "Возрождение"

Госбанк закрыл сделку с фондом Bonum Capital

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ВТБ закрыл сделку с фондом Bonum Capital по приобретению 85% акций банка "Возрождение" , говорится в сообщении ВТБ.

В определенные законом сроки ВТБ направит обязательное предложение миноритарным акционерам "Возрождения" о выкупе обыкновенных акций. Миноритарии смогут воспользоваться офертой до января 2019 года. Завершить окончательную интеграцию банков планируется в 2020 году.

Наблюдательный совет ВТБ одобрил сделку по покупке пакета акций "Возрождения" у фонда Bonum Capital 25 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в рамках оферты ВТБ может выкупить до 14,99% обыкновенных акций "Возрождения". Кроме того, набсовет ВТБ одобрил выкуп не более 9,60% привилегированных акций "Возрождения".

Банк "Возрождение" до декабря 2017 года контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми через Promsvyaz Capital B.V., но затем структура акционеров изменилась: доля компаний с кипрскими акционерами в капитале банка составила около 90%.

Братья Ананьевы выставили "Возрождение" на продажу по предписанию ЦБ в конце 2017 года, так как их деловая репутация перестала удовлетворять требованиям регулятора после начала санации принадлежащего им Промсвязьбанка .

Основным претендентом на покупку "Возрождения" ранее считался фонд Bonum Capital, основанный Муратом Алиевым, бывшим топ-менеджером группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова. Однако в июне 2018 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что Bonum Capital ведет переговоры от лица Ананьева (именно ему достались финансовые компании после разделения активов с братом - А.Ананьевым). "Ананьев все свои права передал компании Bonum, они от его лица выступают, они должны собрать эти акции и обеспечить некий механизм продажи", - сказал тогда А.Костин.

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Теги: ВТБ, Возрождение

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