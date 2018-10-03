ЦБ пообещал при необходимости ввести ограничения из-за рисков валютного кредитования

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ следит за рисками валютного кредитования, в случае необходимости примет дополнительные ограничительные меры, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Будем смотреть, при необходимости можем принять дополнительные меры. Сейчас вводятся меры (недавние ограничения по валютным кредитам - ИФ), будем отслеживать, как они влияют на ситуацию", - сказала Юдаева.

По ее словам, дедолларизация по кредитам идет достаточно быстро. "Насколько я помню, последние цифры были - 7% год к году падение валютного кредитования по юрлицам, по физицам вообще цифры в районе нуля", - отметила первый зампред ЦБ.