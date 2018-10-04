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ЦБ разработал законопроект о защите брокерских средств граждан при банкротстве банка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Средства граждан на брокерских счетах кредитных организаций, обладающих лицензией профучастника, будут защищены от попадания в конкурсную массу при банкротстве банка, следует из разработанного Центробанком РФ законопроекта. Текст документа имеется в распоряжении "Интерфакса".

Законопроект о сегрегации средств на брокерских счетах банков выравнивает ситуацию с защитой прав клиентов банков и брокеров-профучастников при прекращении ими деятельности. В настоящее время в законе о рынке ценных бумаг предусмотрена возможность сегрегации активов клиентов только брокеров, то есть профучастники по требованию клиентов должны хранить средства клиентов отдельно от своих средств и от средств других клиентов на специальных счетах, но это не касается кредитных организаций. Законопроект убирает оговорку относительно банков, они также должны будут хранить деньги клиентов, переданные по брокерскому договору, на отдельном счете в другом банке. На эти денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера и банка.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон о банкротстве в части особенностей функционирования временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной после отзыва лицензии. В частности, в проекте поправок указано, что временная администрация обязана обеспечить сохранность принадлежащих клиентам ценных бумаг и другого имущества по брокерским договорам, устанавливать достаточность такого имущества для удовлетворения в полном объеме требований клиентов о возврате и непосредственно осуществлять возврат этого имущества на сегрегированных счетах.

Предполагается, что банкам будет дан переходный период - год, после этого закон вступит в полную силу. В настоящее время законопроект обсуждается с участниками рынка.

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Теги: ЦБ РФ

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