РФ достроит "Северный поток 2" сама, если иностранные партнеры не смогут из-за санкций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия реализует "Северный поток 2" сама, если иностранные партнеры будут вынуждены уйти из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Мы понимаем реалии. Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем. Они могут возникнуть, но мы их решим", - сказал президент.

Он отметил, что проблем с разрешениями на "Северный поток 2" уже нет, и проект будет реализован. "Мы готовы работать со всеми партнерами. Немецкие партнеры уже начали строительство в море. Мы тоже к этому приступаем, у нас проблем больше с получением каких-то разрешений - Финляндия приняла такое решение, Швеция, Федеративная республика Германия, Россия - нам этого достаточно вполне, проект будет реализован", - подчеркнул Путин.

В целом, отметил он, цена на российский трубопроводный газ для Европы всегда будет конкурентоспособной.

Президент сообщил, что в 2018 году "Газпром" экспортирует в Европу 200 или больше млрд кубометров. "Объем поставок нашего газа в Европу постоянно растет. В прошлом году он уже был по-моему 194 млрд куб. м, в этом году будет уже 200 млрд кубов, может даже больше. У нас практически загружены все наши инфраструктурные возможности", - сказал Путин.