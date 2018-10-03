Минэнерго оценило стоимость "Силы Сибири" в $21 млрд, "Северного потока 2" - в $11 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Капвложения в строительство газопровода "Сила Сибири" составят $21 млрд, в газопровод "Северный поток 2" - $11 млрд, говорится в слайдах Минэнерго, представленных министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе Российской энергетической недели.

Согласно материалам, стоимость "Турецкого потока" оценивается в $7 млрд.

Россия планирует построить газопровод "Сила Сибири 2" после 2025 года, отмечает Минэнерго.

"Сила Сибири" — строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.