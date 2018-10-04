Экономика

Сбербанк объявил об изменении структуры территориальных банков

Для развития подразделений банк введет ротацию топ-менеджеров, работающих на одном месте более пяти лет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России проведет структурную трансформацию и кадровую ротацию в своих территориальных банках, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Западно-Сибирский банк Сбербанка будет расформирован. Его Тюменское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Салехардское, Ямало-Ненецкое головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ передадут Сибирскому банку.

"Также проводится ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет. Данный шаг - новая практика для Сбербанка, который позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка", - говорится в пресс-релизе.

Председателем Среднерусского банка вместо назначенного исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова назначат Кирилла Бреля, возглавлявшего Сибирский банк. Татьяна Галкина, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB, станет председателем Сибирского банка. Председатель Московского банка Олег Смирнов перейдет в Центральный аппарат. Вместо него Московским банком будет руководить вице-президент, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка Вячеслав Цыбульников. "Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка, рассматривает предложение о переходе в блок "корпоративный бизнес" Центрального аппарата", - поясняется в сообщении.

Председатель Западно-Сибирского банка Александр Анащенко будет руководить Поволжским банком.

Дмитрий Солнцев, работавший в Западно-Сибирском банке заместителем председателя по корпоративному бизнесу, будет исполнять обязанности председателя Западно-Сибирского банка на время трансформации.

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Теги: Сбербанк
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