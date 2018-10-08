Греф рассказал о потерях Сбербанка по ОФЗ из-за волатильности последних месяцев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России из-за волатильности последних месяцев потерял "определенную сумму" на своих вложениях в ОФЗ, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг, и мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму", - сказал Греф.

По его словам, в банке надеются, что "к концу года ситуация стабилизируется" и кредитная организация сможет восстановить "эти рыночные потери". "Тем не менее, последние месяцы на нашу чистую прибыль оказывает влияние волатильность портфеля, волатильность того, что происходит на рынке", - сказал Греф.

Позднее в понедельник темы волатильности по ОФЗ коснулся первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Причина волатильности - выход нерезидентов из бумаг, безусловно, это приводит к ценовым колебаниям на эти бумаги, наша задача - снизить эти колебания, поэтому мы и не выходили в последнее время. А если и вышли на рынок, то с минимальным объемом размещения", - сообщил Силуанов журналистам.

На встрече с президентом Греф также сообщил о положительной динамике кредитного портфеля, в особенности жилищных ссуд.

"Наш портфель жилищных кредитов, ипотеки составил 3,3 триллиона рублей. Это рекордная цифра. Такой за всю историю страны не было. Сегодня порядка 30% всего покупаемого жилья уже покупается с помощью ипотечных кредитов", - сказал Греф. Он отметил, что средняя ставка по ипотеке составляет сейчас в Сбербанке 9,5%.

"Достаточно неожиданно в этом году вырос портфель автокредитов - на 32%. Хорошо растут кредитные карты. В этом году достаточно хорошая динамика по кредитам юридическим лицам. Если посмотреть портфель в целом с начала этого года, то мы выдали на 25% больше", - сказал глава Сбербанка.

Топ-менеджер также сообщил, что прирост показывает портфель по крупнейшим клиентам, в этом году рост составил 9,6 процентного пункта. "Хорошо растет крупный и средний бизнес. Достаточно хорошая картина по малому бизнесу", - отметил Греф.

Как сообщалось ранее, согласно данным по РСБУ, корпоративный кредитный портфель Сбербанка с начала года по 1 октября вырос на 9%, до 13,073 трлн рублей, розничный - на 19,2%, до 5,873 трлн рублей. Портфель ценных бумаг в сентябре сократился на 1,1% за счет погашения облигаций Банка России. С начала года портфель вырос на 9,5% и составил на 1 октября 2,768 трлн рублей.